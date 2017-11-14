«Шальке-04» может приобрести Камарасу

Как сообщает испанский источник, руководство «Шальке-04» может приобрести полузащитника «Бетиса» Виктора Камарасу. Утверждается, что если полузащитник немецкого клуба Леон Горецка покинет команду, то «Шальке-04» попробует оформить трансфер испанского футболиста. Виктор Камараса имеет действующий контракт с «Бетисом» до 2021 года, - что может весьма усложить сделку для немцев.



Ранее ходили слухи, что «Ювентус» и «Милан» поспорят за Леона Горецку.

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