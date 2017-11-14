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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3 2.85 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 59’ Логотип Южная КореяЮжная Корея 0:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 42’ Логотип КитайКитай 0:1 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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«Шальке-04» может приобрести Камарасу

сегодня, 14:03

Как сообщает испанский источник, руководство «Шальке-04» может приобрести полузащитника «Бетиса» Виктора Камарасу. Утверждается, что если полузащитник немецкого клуба Леон Горецка покинет команду, то «Шальке-04» попробует оформить трансфер испанского футболиста. Виктор Камараса имеет действующий контракт с «Бетисом» до 2021 года, - что может весьма усложить сделку для немцев. 

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» и «Милан» поспорят за Леона Горецку.

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MaX10
сегодня в 14:09
Камасутра в германии
Die Roten
сегодня в 14:07
горецка точно уйдет
так что надо брать
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