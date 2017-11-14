Эриксен: «Я многому научился у Бергкампа»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что многому смог научиться у легендарного голландского нападающего Денниса Бергкампа.



«Деннис Бергкамп всегда знал, что делать с мячом, от него постоянно исходила уверенность. Я многому научился у него, когда еще выступал за „Аякс“. Именно благодаря ему я понял, чего мне не хватает для перехода в первую команду голландского клуба».



Недавно Кристиан Эриксен оценил шансы сборной Дании попасть на ЧМ-18.

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