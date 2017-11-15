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12:00 Матч завершен Логотип АвстралияАвстралия 3:1 Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.55 3.65 7.25
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Павлюченко: «Что мне теперь, за 100 рублей играть?»

сегодня, 14:34

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал решение руководства клуба снизить ему стимулирующие выплаты на 99%. 

«Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров. У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!

Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю».

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Все комментарии
lawr19730
сегодня в 15:36
Чё,черным хлебушком запахло, упырь,Что мешало играть в Урале,недоедание икры???
Остапчук 67
сегодня в 15:35
Новости про тебя только раздражают.
Grabovsky
сегодня в 15:34
Бедолага . Так пох на тебя Рома. Получается что я за игру получаю боль ше тебя Рома. Пойдем дворовый футбол бегать!!!
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 15:32
RussianHorse:
И? Офшор есть - миллиарда нету)
а, ну да, гинер же всю свою жизнь бедняком прожил)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:26
Может, хозяева и плутуют, но я не на стороне Романа. Какие острова могут быть в разгар сезона?
Будет отпуск - чеши куда бабла хватит...
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 15:22
RDeanW:
Президент ЦСКА Евгений Гинер сменил одну из офшорных компаний, которая владеет долей в холдинге Bluecastle Enterprises Limited — материнской компании «армейского» клуба, сообщает Rambler News Service со ссылкой на консолидированную отчётность холдинга по МСФО по итогам 2015 года. В отчётности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании: Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%. По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.
И? Офшор есть - миллиарда нету)
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 15:11
RussianHorse:
Ну Гинер лярд у себя в офшорах не прятал)
Президент ЦСКА Евгений Гинер сменил одну из офшорных компаний, которая владеет долей в холдинге Bluecastle Enterprises Limited — материнской компании «армейского» клуба, сообщает Rambler News Service со ссылкой на консолидированную отчётность холдинга по МСФО по итогам 2015 года.

В отчётности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании: Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%.

По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.
ДАША Д
сегодня в 15:04
Теперь все ясно: у Романа зарплата 100 рублей за секунду нахождения на поле. За полный матч как раз полмиллиона с хвостиком набегает.
КЭТиК
сегодня в 15:02
А теперь все это Рома должен на бумаге доказать, что вряд ли присутствует в реальности.
311
сегодня в 14:55
Приезжай ко мне во двор, попинаем полчасика! Косарь с меня!)
makkie ответил RussianHorse
сегодня в 14:53
RussianHorse:
Ну Гинер лярд у себя в офшорах не прятал)
Правильно, Гинер председатель Счётной палаты РФС - он у них под носом может "оффшоры" организовать, никто и не заметит.
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 14:50
RDeanW:
не, ну правда смешно, когда человек с гинером на аве пишет, что кто-то "за каждую копейку удавится"))
Ну Гинер лярд у себя в офшорах не прятал)
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 14:49
RussianHorse:
Туркменбаши за каждую копейку удавится)
не, ну правда смешно, когда человек с гинером на аве пишет, что кто-то "за каждую копейку удавится"))
Alex12357
сегодня в 14:47
Попробуйте на завод ,там больше платят,деньги нужно зарабатывать ,а не языком молоть!
RussianHorse ответил makkie
сегодня в 14:45
makkie:
Скорее эту фразу Гинер скажет в текущем положении :)
Туркменбаши за каждую копейку удавится)
makkie ответил RussianHorse
сегодня в 14:44
RussianHorse:
Бердыев: « 100 рублей немалые деньги!»
Скорее эту фразу Гинер скажет в текущем положении :)
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:42
Рома как Буфон не получиться, накрой поляну и вешай бутсы =)
RussianHorse
сегодня в 14:40
Бердыев: « 100 рублей немалые деньги!»
vinyardrip ответил Alex-96
сегодня в 14:40
Alex-96:
Рома, а сколько это "100 рублей" в переводе с твоих на наши обычные?
Скорей всего, мы бы с тобой, с непривычки и не знали куда бы потратить их)))
mat73
сегодня в 14:39
Эх Ромка Ромка, нафига ты связался с этим мАразматом? Лучше бы вернулся в свой родной волгоградский Ротор, помог бы клубу подняться на ноги! Там бы тебя на руках носили, пылинки сдували!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:38
ИГРАЙ ЗА ЧЕСТЬ АРАРАТА !
Alex-96
сегодня в 14:37
Рома, а сколько это "100 рублей" в переводе с твоих на наши обычные?
M.S.
сегодня в 14:37
Да твоя игра вряд ли больше стоит ста рублей.
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