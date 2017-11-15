Павлюченко: «Что мне теперь, за 100 рублей играть?»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал решение руководства клуба снизить ему стимулирующие выплаты на 99%.
«Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров. У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!
Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю».
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Будет отпуск - чеши куда бабла хватит...
Будет отпуск - чеши куда бабла хватит...
В отчётности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании: Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%.
По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.
В отчётности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании: Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%.
По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.