Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
15:20
Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию30
14:27
Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»44
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 43
11:38
На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов38
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»49
16:45
Нигматуллин: «Сборная Италии сейчас - команда средних игроков»1
16:38
Алейш Видаль согласился на переход в «Рому»1
16:28
Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая2
16:12
Матч Аргентина - Нигерия посетит до 26 тыс. болельщиков3
16:09
Роналду - игрок года по версии Goal3
16:03
Нигматуллин: «На данный момент сборная России не готова обыграть Испанию»4
15:55
Роналду и Хакими возобновили тренировки с «Реалом»1
15:52
Южная Корея сыграла вничью со сборной Сербии в товарищеском матче0
15:43
Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак», а также другие назначения на 17-й тур РФПЛ15
15:34
Киммих во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Баварии»3
15:06
Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом «Спартака»15
15:03
Зобнин: «Жду с нетерпением, когда выйду на поле»3
14:56
У стадиона «Реймса» появится памятник Раймону Копа0
14:45
Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике9
14:35
Вентура угрожал уйти в отставку после первого матча против Швеции10
14:17
Дзаккардо: «Потерял дар речи из-за того, что Италия не прошла на ЧМ-18»6
14:03
«Шальке-04» может приобрести Камарасу2
13:51
Руй Патрисиу - приоритетная цель «Наполи»1
13:42
Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»21
13:40
Участие Карвахаля в матче с «Атлетико» практически исключено2

Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»

сегодня, 16:20

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию о своем отпуске, который был несогласован с руководством.

«Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе. „Арарат“ заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как всё было на самом деле. Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: „Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребенка каникулы, обещал отвезти на море“. На тот момент у нас был отрыв 15 очков от второго места. 

Президент „Арарата“ ответил, дословно: „Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем“. Я подошёл к тренеру и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: „Рома, почему тебя нет на тренировке?“

Через пять дней президент собрал команду со словами: „Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет“. Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья улетела бы, а я бы остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня гонят, не имея на то оснований".

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хоуп Соло обвинила Блаттера в сексуальном домогательстве
11 ноября 45
Президент «Олимпиакоса» ушёл в отставку на время судебного разбирательства
08 ноября 1
ФИФА может заставить перестроить стадионы к ЧМ-18 из-за старой системы общепита
08 ноября 81
«Олимпиакос» могут понизить в классе за договорные матчи
08 ноября 24
Жолт Хорняк написал заявление о приостановлении трудовой деятельности в «Луч-Энергии»
07 ноября 3
Маляка: «В Кубке России не платят даже арбитрам»
04 ноября 5
Обсудить
Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:44
А чё там всё устно решается, без бумажки? Заявление, то сё-Прошу отпустить меня на море, так как у сына каникулы. Подпись, то сё). А так получается, без бумажки ты 96а, а с бумагой-человек. Детский сад какой-то.
ermak6848
сегодня в 16:43
Роман! Плюй на на всё и всех.
Просто тебе завидуют ....
311
сегодня в 16:41
Куда теперь? На вольные хлеба фрилансить?)
spartach n1
сегодня в 16:38
eaguar
сегодня в 16:34
отдохнул и хорошо
protest70 ответил Egorium
сегодня в 16:33
Egorium:
До чего опустился, истинный спартаковец.
Язык твой - враг твой )))
Don trambon
сегодня в 16:25
Доля твоя такая спартаковская..
Egorium
сегодня в 16:23
До чего опустился, истинный спартаковец.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100