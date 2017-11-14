Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию о своем отпуске, который был несогласован с руководством.



«Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе. „Арарат“ заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как всё было на самом деле. Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: „Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребенка каникулы, обещал отвезти на море“. На тот момент у нас был отрыв 15 очков от второго места.



Президент „Арарата“ ответил, дословно: „Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем“. Я подошёл к тренеру и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: „Рома, почему тебя нет на тренировке?“



Через пять дней президент собрал команду со словами: „Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет“. Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья улетела бы, а я бы остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня гонят, не имея на то оснований".

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