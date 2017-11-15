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Матч «Ростов» - «Амкар» начнется с минуты молчания

сегодня, 14:45
РостовРостов-:-АмкарАмкар19.11.2017 в 16:30 Не начался

Как сообщает источник, матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Амкар» должен начаться с минуты молчания в память о погибших в ДТП болельщиках. Авария произошла в ночь на среду на трассе М4 «Дон» и унесла жизни пятерых болельщиков ростовской команды, которые возвращались домой после товарищеского матча сборных Аргентины и Нигерии в Краснодаре. 

«Мы обратились в РФПЛ с просьбой перед матчем с „Амкаром“ почтить память погибших минутой молчания. Наверняка ответ будет положительным», - заявила пресс-служба «Ростова».

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FERIS
сегодня в 15:18
Присоединяюсь и скорблю.
Земля пухом.
Absinthe6
сегодня в 15:09
Земля пухом!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:46
СЪЕЗДИЛИ РЕБЯТА НА МЯЧИК
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