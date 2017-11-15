Миллс: «„Ман Сити“ не только самая зрелищная команда АПЛ, но, вероятно, и Европы»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Миллс в восторге от игры «Манчестер Сити» и действий главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы:

«Меня очень впечатлило то, что Гвардиола сосредоточен на том, чтобы у него были нужные люди на нужных местах.

Стиль игры всегда был важен для него, и он не хочет отходить от этого. В прошлом сезоне он возглавил команду и сказал: „Вот так я буду играть, правильно это или нет“.

Футбол „Сити“ очень похож на стиль игры „Барселоны“. Что касается зрелищности, то „горожане“ в этом компоненте значительно превосходят не только все команды Премьер-Лиги, но, возможно, и Европы».

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