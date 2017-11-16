Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров иронично отреагировал на Александра Кокорина и Дениса Глушакова, примеривших на себя экипировку голкипера в товарищеском матче сборных России и Испании.

Напомним, что из-за травмы встречу не смог продолжить Андрей Лунев. Лимит замен был исчерпан, так что место в воротах пришлось занять полевому игроку.

«Что-то вратарей развелось в последнее время», - отметил Ребров на своей странице в Instagram.

На втором кадре Дмитрий Комбаров выносит мяч из ворот «Спартака».

Что-то вратарей развелось в последнее время 😏😏😏 😆😆😆😂 Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) Ноя 15 2017 в 1:00 PST

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