Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров иронично отреагировал на Александра Кокорина и Дениса Глушакова, примеривших на себя экипировку голкипера в товарищеском матче сборных России и Испании.
Напомним, что из-за травмы встречу не смог продолжить Андрей Лунев. Лимит замен был исчерпан, так что место в воротах пришлось занять полевому игроку.
«Что-то вратарей развелось в последнее время», - отметил Ребров на своей странице в Instagram.
На втором кадре Дмитрий Комбаров выносит мяч из ворот «Спартака».
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