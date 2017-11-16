Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини уверен, что его команда сможет преодолеть нелучший период. Специалист также отметил, что «сине-бело-голубые» не до конца укомплектованы:

«Перед началом сезона „Зенит“ сильно изменился: некоторые футболисты покинули клуб, и пришло много новичков. Учитывая этот факт, мы хорошо провели первую часть сезона. „Зенит“ играл в двух турнирах параллельно – в чемпионате России и Лиге Европы, и это сильно повлияло на команду. В четверг мы проводим матч еврокубка, а в воскресенье играем в Премьер-Лиге, и оба матча имеют важное значение. Поэтому случившееся с нами в последнее время – это нормально. При этом я отмечу наши успехи в Лиге Европы, где мы раньше всех остальных команд вышли в плей-офф. Это большой успех.

Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье. Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне.

Я не психолог, а опытный тренер, который знает, как действовать в сложных ситуациях. Игра „Зенита“ будет улучшаться, а результат придет».

После 16 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на три очка.

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