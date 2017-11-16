Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»

Наставник «Зенита» Роберто Манчини, как и остальные итальянцы, очень расстроился, когда сборная Италии не смогла попасть на чемпионат мира в России:

«Мне, как и всем моим согражданам, было очень грустно наблюдать за вылетом сборной Италии. Мы очень хотели увидеть нашу команду на чемпионате мира в России. Я родился после 1958 года, поэтому никогда не видел, как итальянская сборная не попадает на чемпионат мира. Для меня это нечто нереальное. Очень расстроен».

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