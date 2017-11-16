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Слуцкий: «После трёх поражений подряд „Халлу“ нужно одерживать победы»

сегодня, 04:41

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил о необходимости прервать серию поражений «тигров», состоящую из трёх матчей:

«Мы потерпели три поражения подряд, и если мы хотим изменить ситуацию в таблице, настроение в команде и стать увереннее в себе, то должны начать одерживать победы.

Перерывов на матчи сборных не будет до марта, и это небольшой плюс для нас. Мы усердно работали в течение последней недели с половиной состава, футболистами, которые были доступны для тренировок. Конечно, некоторые выступали в своих сборных, а ряд футболистов в этот период получили возможность восстановиться. Мы уже привыкли к такой ситуации».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство английского клуба доверяет Слуцкому и намерено сохранить его в команде как минимум до конца сезона.

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Шуnя771
сегодня в 05:11
«Халл Сити» присоединился к акции в поддержку ЛГБТ, сообщается на официальном сайте клуба.
Команды Чемпионшипа по всей стране объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года.
Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. Разноцветными будут и капитанские повязки.
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Нарядная такая вывеска вырисовывается на 25 ноября - радужные тигры Леонида Слуцкого против затаившихся драконов Бристоля... Хе-Хе!))))
ФорвардЪ
сегодня в 04:57
Побеждать нужно как можно чаще, а проигрывать как можно реже.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:49
"Опухший" космонавт.
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