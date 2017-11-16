Слуцкий: «После трёх поражений подряд „Халлу“ нужно одерживать победы»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил о необходимости прервать серию поражений «тигров», состоящую из трёх матчей:

«Мы потерпели три поражения подряд, и если мы хотим изменить ситуацию в таблице, настроение в команде и стать увереннее в себе, то должны начать одерживать победы.

Перерывов на матчи сборных не будет до марта, и это небольшой плюс для нас. Мы усердно работали в течение последней недели с половиной состава, футболистами, которые были доступны для тренировок. Конечно, некоторые выступали в своих сборных, а ряд футболистов в этот период получили возможность восстановиться. Мы уже привыкли к такой ситуации».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство английского клуба доверяет Слуцкому и намерено сохранить его в команде как минимум до конца сезона.

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