Рауш: «Никогда не говорил, что не хочу играть в России»

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш признался, что хотел бы поиграть на родине:

«Меня часто спрашивают, хочу ли я поиграть в России. И я никогда не отвечал „не хочу“. Просто конкретного интереса еще не было. Сейчас мне все нравится в „Кельне“, здесь постоянная практика. Клуб сообщил мне, что все полтора года я играл хорошо, и предложил новое соглашение.

Об интересе других клубов мне неизвестно. Много думаю об этом и никогда не откажусь от разговора с клубом из России. Было бы интересно однажды туда перейти. Это что-то новое, неизвестное. А в конце карьеры мне хочется сказать: я поиграл и в топ-чемпионате, и в стране, где родился».

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