Источник: «Слуцкий доработает в „Халле“ как минимум до конца сезона»

Российский тренер Леонид Слуцкий сохранит пост наставника «Халл Сити» как минимум до конца нынешнего сезона, утверждает источник из окружения специалиста. После 16-ти туров «тигры» идут на 20-м месте в Чемпионшипе. Однако, источник сообщает, что владельцы клуба пока не рассматривают возможность отставки тренера и готовы дать ему время, чтобы освоиться в новой для него лиге:

«Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается. Слуцкий доработает в „Халле“ как минимум до конца сезона».

Ранее капитан «Халла» Майкл Доусон заявил, что ответственность за текущие неудачи команды должны нести игроки, а не главный тренер.

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