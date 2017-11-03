Слуцкий: «Стараюсь сохранять позитивный настрой, но после поражений делать это нелегко»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 16-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Юнайтед»:

«„Шеффилд Юнайтед“ - очень крепкая команда, которая дома играет в крайне агрессивный футбол. Нас ожидает типичная для Чемпионшипа игра.

Вместо Гектора сыграет Томори, у нас нет выбора. Уверен, он справится.

Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но после поражений делать это нелегко. Продолжаю искать оптимальный стартовый состав».

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