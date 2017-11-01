Слуцкий: «Соглашусь с любым решением руководства „Халла“»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Мидлсбро» в матче 15-го тура Чемпионшипа против (1:3) отметил, что готов принять любое решение руководства «тигров» о его будущем в английском клубе. «Халл» занимает 17 место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

«Каждый матч я перерождаюсь, анализирую ситуацию... Мне сложно говорить о далёком будущем. Но в этой ситуации я соглашусь с любым решением владельцев „Халла“. Думаю, что 15 матчей достаточно для того, чтобы принять какое-то решение. Если владельцы разрешат мне продолжить работу, я попытаюсь изменить ситуацию. Но самое большое давление я оказываю сам на себя, мне не нужно дополнительное. На данную минуту я неудовлетворён своей работой».

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