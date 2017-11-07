Слуцкий: «Благодарен руководству „Халла“ за поддержку»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что не беспокоится за своё будущее. На данный момент «тигры» занимают 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В 16-м туре команда Слуцкого крупно уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:4)

«Я никогда не беспокоюсь о своём будущем. Если я начну переживать по этому поводу, то не смогу нормально работать. Тренировки и общение с игроками должны приносить удовольствие. Я никогда не работаю, думая только о контракте. Для меня это ничто.

Только положительный результат может улучшить моё настроение и настроение команды. Мы можем долго размышлять о текущем положении, но нужно что-то делать, а не просто думать об этом.

Любой матч может изменить ситуацию, но недавно я разговаривал с вице-президентом клуба, он меня поддержал, и я благодарен за это. Для меня это очень важно. Хотя сейчас я испытываю серьёзное давление».

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