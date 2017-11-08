Варга: «Руководство и болельщики „Халла“ поддерживают Слуцкого»

Шандор Варга, официальный представитель главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого, отметил, что российский специалист может в спокойном режиме готовить команду к предстоящим встречам, несмотря на неудачное выступление «тигров» в Чемпионшипе:

«С болельщиками „Халла“ у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках „Халла“ отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут.

Чемпионшип – сложный турнир, тут всё может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и „Халл“, безусловно, будет бороться до последнего. Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чём не беспокоясь».

Напомним, в 16-м туре команда Слуцкого крупно уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:4) и опустилась на 20-е место в турнирной таблице.

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