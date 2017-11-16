«Бетис» близок к трансферу Уилшира

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 Матч завершен Логотип ПеруПеру 2:0 Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
10:36
Сборная России — худшая команда по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-201843
09:56
Президент «Торино» обсуждал с Пересом возможный трансфер Белотти2
07:25
Стали известны все участники чемпионата мира в России57
07:10
Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Новую Зеландию и выйти на ЧМ-201818
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ66
11:20
Рохо - о возвращении на поле: «Снова сыграть в футбол — это счастье»0
11:08
Дайер: «Мы наблюдаем за лучшим Эриксеном, что когда-либо существовал»0
10:54
Виллиан: «Лофтус-Чик должен обязательно вернуться в „Челси“!»1
10:50
Пойет: «Канте - лучший полузащитник в мире»0
10:29
Мур может продолжить карьеру в «Селтике»1
10:22
Фарфан посвятил гол Герреро, которого дисквалифицировали за допинг4
09:45
Агент Роналду будет представлять интересы Деле Алли3
09:35
«Милан» в январе предпримет попытку подписать Виллиана5
09:27
Мартин О'Нил рассчитывает остаться на посту тренера сборной Ирландии2
09:13
Моуриньо: «Ибрагимович — лев и боец. Он вернется на поле в 2017 году»6
09:03
«Сити», «Челси» и ПСЖ предлагают Месси уйти из «Барселоны»21
08:48
Анчелотти может сменить Венгера в «Арсенале»12
08:35
Гарека: «Рад, что Перу и Аргентина отправятся на чемпионат мира»5
08:11
Роналдо поздравил «Коринтианс» с чемпионством3
07:55
Дубль экс-игрока ЦСКА Жо позволил «Коринтианс» стать чемпионом Бразилии20
06:45
Наставник «Торонто»: «Джовинко пригодился бы сборной Италии»0
06:08
Пеллегрино: «Ван Дейк на 100% сосредоточен на „Саутгемптоне“»1
05:39
Меркулов: «„Уфа“ много обороняется и играет за счёт чужих ошибок. Неудобный соперник»4
05:10
Моуриньо: «Английским клубам в плей-офф ЛЧ приходится труднее остальных»11
04:41
Слуцкий: «После трёх поражений подряд „Халлу“ нужно одерживать победы»22

«Бетис» близок к трансферу Уилшира

сегодня, 10:13

Согласно данным из источника, «Бетис» намерен подписать полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира. Сообщается, что испанский клуб близок к осуществлению трансфера 25-летнего игрока. Однако данная сделка может существенно подкосить «Арсенал», так как другие лидеры команды в лице полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса также близки к уходу из клуба в самое ближайшее время. Ранее ходили слухи, что Джек Уилшир может продлить контракт с английской командой в декабре. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мур может продолжить карьеру в «Селтике»
Сегодня, 10:29 1
Президент «Торино» обсуждал с Пересом возможный трансфер Белотти
Сегодня, 09:56 2
«Милан» в январе предпримет попытку подписать Виллиана
Сегодня, 09:35 5
«Сити», «Челси» и ПСЖ предлагают Месси уйти из «Барселоны»
Сегодня, 09:03 21
Огбонна — цель «Милана» в январе
Вчера, 23:53 1
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ
Вчера, 23:33 66
Обсудить
Все комментарии
Artuom
сегодня в 10:34
Не-не-не никакой продажи...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100