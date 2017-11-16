«Бетис» близок к трансферу Уилшира

Согласно данным из источника, «Бетис» намерен подписать полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира. Сообщается, что испанский клуб близок к осуществлению трансфера 25-летнего игрока. Однако данная сделка может существенно подкосить «Арсенал», так как другие лидеры команды в лице полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса также близки к уходу из клуба в самое ближайшее время. Ранее ходили слухи, что Джек Уилшир может продлить контракт с английской командой в декабре.

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