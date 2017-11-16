Президент «Торино» обсуждал с Пересом возможный трансфер Белотти

Президент «Торино» Урбано Каиро сообщил, что он обсуждал с президентом «Реала» Флорентино Пересом возможный трансфер нападающего Андреа Белотти:

«Я ужинал с президентом „Реала“ Флорентино Пересом. Мы общались о контрактах игроков, предусматривающих пункт с огромной стоимостью выкупа, и я упомянул Белотти.

Как только он услышал о сумме, сразу превратился в слух. Стоил бы выкуп 20 млн фунтов, Перес бы и не заинтересовался».

По слухам, футболистом также интересуется «Челси».

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