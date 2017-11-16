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«Сити», «Челси» и ПСЖ предлагают Месси уйти из «Барселоны»

сегодня, 09:03

Испанский футбольный эксперт Эдуардо Инда сообщил о том, что сразу несколько футбольных клубов предлагают нападающему «Барселоны» Лионелю Месси сменить обстановку:

«Несколько месяцев назад Месси был не в лучшем расположении духа и раздумывал над предложением из Китая. Был вариант туда перебраться перед чемпионатом мира в России.

Он решил остаться, хотя на столе у него лежат три предложения на случай, если он решит покинуть „Барселону“.

Речь идет о „Манчестер Сити“, „Челси“ и ПСЖ. Они все хотят видеть Лионеля».

Отметим, что аргентинец по-прежнему не продлил контракт с «блаугранас», срок сотрудничества истекает по окончании сезона.

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Все комментарии
Vladimir808
сегодня в 09:36
Забавно.)
AshleyRose
сегодня в 09:34
Если Месси уйдет кончится и Барселона. На нем одном считай все и держится.
Kurtd
сегодня в 09:28
Если окажется, что Месси действительно не продлил контракт с Барселоной, то "Сине-гранатовые" потеряют последние капли чести. Это будет фатальный ущерб имиджу клуба.
В принципе, Барселона, благодаря своему менеджменту, уже опустила сама себя на дно. Осталось только его пробить.
Saang
сегодня в 09:26
Выдержит ли Лео искушение?)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:26
А я подумал, что они решили скинуться и продать его куда-нить в Гибралтар. Без права перхода...
вячеслав остапенко
сегодня в 09:19
Я думаю Месси не надо не куда уходить
barcelona and cruyff
сегодня в 09:17
Смешно
ДАША Д
сегодня в 09:16
У Месси сейчас все козыри на руках.
Майкл59ru
сегодня в 09:13
Это даже не смешно. Месси не Неймар какой нибудь и он не будет ради денежных бумажек менять клуб. Тем более что недостатка в этих бумажках у него нет. Плюс Месси уже не молод и он понимает что в новом клубе ему придётся всё начинать с нуля и оправдовать ожидания фанатов с другого континента. А так как живой пример у него перед глазами,Неймар который,он не будет так рисковать и продолжит выступать за лучший клуб мира. И закончит карьеру он тоже в Барселоне. Так что все эти новости о переходе Месси в другой клуб не более чем газетные утки,созданные чтобы поднять популярность к тому или иному изданию.А контракт Месси очень скоро продлит,вот увидите! )
Ty4ka98
сегодня в 09:07
Прикольный заголовок. "предлагают уйти" - забавно.

Не думаю, что "Челси" потянет Месси. Да и пожалейте Неймара, он только из тени Месси вышел, и то - не до конца.
Cules2013
сегодня в 09:07
какая бредятина, и источник под стать этому.
FILL3286
сегодня в 09:07
Зачем король бетисов и мальорок нужен топ клубам????
Пускай у то за независимых играет!!!!
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