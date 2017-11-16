«Сити», «Челси» и ПСЖ предлагают Месси уйти из «Барселоны»

Испанский футбольный эксперт Эдуардо Инда сообщил о том, что сразу несколько футбольных клубов предлагают нападающему «Барселоны» Лионелю Месси сменить обстановку:

«Несколько месяцев назад Месси был не в лучшем расположении духа и раздумывал над предложением из Китая. Был вариант туда перебраться перед чемпионатом мира в России.

Он решил остаться, хотя на столе у него лежат три предложения на случай, если он решит покинуть „Барселону“.

Речь идет о „Манчестер Сити“, „Челси“ и ПСЖ. Они все хотят видеть Лионеля».

Отметим, что аргентинец по-прежнему не продлил контракт с «блаугранас», срок сотрудничества истекает по окончании сезона.

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