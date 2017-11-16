«Сити», «Челси» и ПСЖ предлагают Месси уйти из «Барселоны»

Испанский футбольный эксперт Эдуардо Инда сообщил о том, что сразу несколько футбольных клубов предлагают нападающему «Барселоны» Лионелю Месси сменить обстановку:
«Несколько месяцев назад Месси был не в лучшем расположении духа и раздумывал над предложением из Китая. Был вариант туда перебраться перед чемпионатом мира в России.
Он решил остаться, хотя на столе у него лежат три предложения на случай, если он решит покинуть „Барселону“.
Речь идет о „Манчестер Сити“, „Челси“ и ПСЖ. Они все хотят видеть Лионеля».
Отметим, что аргентинец по-прежнему не продлил контракт с «блаугранас», срок сотрудничества истекает по окончании сезона.
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В принципе, Барселона, благодаря своему менеджменту, уже опустила сама себя на дно. Осталось только его пробить.
В принципе, Барселона, благодаря своему менеджменту, уже опустила сама себя на дно. Осталось только его пробить.
Не думаю, что "Челси" потянет Месси. Да и пожалейте Неймара, он только из тени Месси вышел, и то - не до конца.
Не думаю, что "Челси" потянет Месси. Да и пожалейте Неймара, он только из тени Месси вышел, и то - не до конца.
Пускай у то за независимых играет!!!!
Пускай у то за независимых играет!!!!