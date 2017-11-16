Каиро: «Тавеккио должен подать в отставку»

Президент «Торино» Урбано Каиро обвинил главу Федерации футбола Италии Карло Тавеккио в провале национальной команды в отборочной кампании чемпионата мира:

«Когда его избирали в первый раз, я не отдал ему свой голос. Но на повторных выборах все же проголосовал за него, так как кое-что из его работы мне понравилось, он превзошел мои ожидания.

Я оцениваю его деятельность позитивно, но когда сборная терпит эпохальный провал, последствия неизбежны. Невозможно делать вид, будто ничего не произошло.

Тавеккио должен подать в отставку. Нельзя всю вину перекладывать на главного тренера».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте