Росгвардия организует полевые кухни на матче «СКА-Хабаровск» - ЦСКА

По данным из источника, Росгвардия поможет организовать полевые кухни на матче 17-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день ожидается температура -15 градусов.



«На нашем армейском дерби мы собираемся сделать две полевые кухни - на восточной и западной трибунах. Болельщикам раздадут бесплатную армейскую кашу с тушенкой и горячий чай. Это связано с погодой, потому что давно стало достаточно холодно. Помогает нам в этом местная Росгвардия, за что им большое спасибо», - заявил генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов.



Напомним, что в этом матче болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА устроят совместный перфоманс.

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