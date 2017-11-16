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Росгвардия организует полевые кухни на матче «СКА-Хабаровск» - ЦСКА

сегодня, 12:04
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЦСКАЦСКА18.11.2017 в 11:00 Не начался

По данным из источника, Росгвардия поможет организовать полевые кухни на матче 17-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день ожидается температура -15 градусов. 

«На нашем армейском дерби мы собираемся сделать две полевые кухни - на восточной и западной трибунах. Болельщикам раздадут бесплатную армейскую кашу с тушенкой и горячий чай. Это связано с погодой, потому что давно стало достаточно холодно. Помогает нам в этом местная Росгвардия, за что им большое спасибо», - заявил генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов

Напомним, что в этом матче болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА устроят совместный перфоманс.

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Все комментарии
Мельгарехо
сегодня в 12:39
как это символично, путинский нацпроект накормит болельщиков другого нацпроекта
Морозовский
сегодня в 12:39
И фронтовые 100 грамм не забудте! Удачи Хабаровску!
Sem25
сегодня в 12:34
Лишнее подтверждение тому, что Россия - футбольная страна? Где еще такое возможно? И ведь даже без каши с тушенкой собрался бы народ на стадионе. Что для нас -15?)))
Прядкин, ты этим людям не забудь про пиво на стадионе напомнить)))
obana777
сегодня в 12:29
Правильно, хоть на халяву поедят. Особенно московских коней покормить надо, у Гинера уже овес закончился. У Росгвардии еще сохранилось чувство заботы о братьях наших меньших. Правда тушенка - это лишнее, достаточно овсянки и полезней.
Gunslinger ответил cska plus
сегодня в 12:29
cska plus:
И по сто граммов не помешало.
Если по 100 грамм будут давать после каждого забитого гола, то матч удивит своей результативностью!!! :)))
LOpp
сегодня в 12:18
на матче ожидается большое количество болельщиков цска. Вот такой кастрюли для каши должно хватить.

альсато ответил КЭТиК
сегодня в 12:15
КЭТиК:
Все это конечно будет включено в стоимость билетов.
Видно, что ты никогда не был на ДВ.))))
kolpankolpan
сегодня в 12:14
Привыкайте к каше бесплатно.
альсато ответил cska plus
сегодня в 12:14
cska plus:
И по сто граммов не помешало.
Будет и по 200! Все будет!
КЭТиК
сегодня в 12:14
Все это конечно будет включено в стоимость билетов.
cska plus
сегодня в 12:10
И по сто граммов не помешало.
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