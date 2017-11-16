Сборная России — худшая команда по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

Завершилась отборочная кампания чемпионата мира 2018 года, и окончательно сформировались корзины для жеребьевки групповой стадии мундиаля.

Согласно рейтингу ФИФА, сборная России является худшей командой среди всех участников турнира. Россияне занимают 65 место в рейтинге, незначительно отставая по очкам от сборной Кабо-Верде. На 63 позиции располагается другой участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия, а следом за ней — сборная Южной Кореи.

Так или иначе, россияне попали в первую корзину как команда страны-организатора мундиаля.

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