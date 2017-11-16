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Сборная России — худшая команда по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

сегодня, 10:36

Завершилась отборочная кампания чемпионата мира 2018 года, и окончательно сформировались корзины для жеребьевки групповой стадии мундиаля.

Согласно рейтингу ФИФА, сборная России является худшей командой среди всех участников турнира. Россияне занимают 65 место в рейтинге, незначительно отставая по очкам от сборной Кабо-Верде. На 63 позиции располагается другой участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия, а следом за ней — сборная Южной Кореи.

Так или иначе, россияне попали в первую корзину как команда страны-организатора мундиаля.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен ответил Sem25
сегодня в 11:18
Sem25:
Не припомню, чтобы Слуцкий тренировал в клубах: Дзюбу, Шатова, Новосельцева, Цаллагова, Кокорина, Полоза, Ерохина, Жиркова, Юсупова, Кузяева и Смольникова.
Он в сборной должен был из них (и не только) сделать КОМАНДУ, а не играть знакомыми игроками в знакомую трусливую игру. Впрочем, виноват не только он, потому мы и находимся ниже плинтуса...
multazar
сегодня в 11:17
кто бы сомневался.
LOpp
сегодня в 11:17
сборная полтора года не играла официальных матчей, поэтому нет очков и низкий рейтинг.
хватит ныть.
Bearded man ответил Sem25
сегодня в 11:15
Sem25:
Перекатиполе, а все эти люди откуда: Дзюба, Шатов, Новосельцев, Цаллагов, Кокорин, Полоз, Ерохин, Жирков, Юсупов, Кузяев и Смольников? Кто же так нагнул многих в прошлом хороших игроков? Спартак или гапзпром???
Так список то можно про любую команду составить, не? Или все кругом агнецы, а в Питере кладбище?))))
Exia
сегодня в 11:15
Зато в первой корзине. :P
Bearded man
сегодня в 11:14
Это все ложь, ведь все видели, как мы на равных бились с Испанией, зря что ли столько бабла вбухали в это цирковое представление, где сильнейшие сборные мира, всячески старались не разгромить хозяйку ЧМ)))))И ведь находятся тупарезы, которые кудахчут про отличную игру, про какого-то лидера Смолова. Нас с такой игрой в стыках с Океанией похоронили бы, не говоря уже про ЧМ. Смотреть противно было на эту клоунаду от испанцев, которые даже не пытались бегать.
ОлегаТэ
сегодня в 11:12
Это хитрая такая тактика - пока сидиим в засаде, а потгм как выскочим, как выпрыгнем и пойдут клочки по закоулочкам...😉
КЭТиК
сегодня в 11:12
Надеюсь мы займем место выше 32.
Sem25
сегодня в 11:11
Перекатиполе, а все эти люди откуда: Дзюба, Шатов, Новосельцев, Цаллагов, Кокорин, Полоз, Ерохин, Жирков, Юсупов, Кузяев и Смольников?

Кто же так нагнул многих в прошлом хороших игроков? Спартак или гапзпром???
RDeanW
сегодня в 11:11
спасибо васину, фернандесу и акинфееву за это
Т34
сегодня в 11:09
Рейтинг сборной - это не заразно, от него чесотка не появляется, вот президент РФС Мутко и не чешется.
Foxes
сегодня в 11:08
У нас все хорошо.
Sem25 ответил dbr123
сегодня в 11:07
dbr123:
помнится как то Дания вообще не прошла на Ч Е ..но потом вместо Сербии там как раз война шла и стала чемпионом...иногда в футболе случаются чудеса...
И Греция становилась ЧЕ. Но тогда усиленно боролись с допингом в футболе и фавориты как-то очень вяло выглядели. Не думаю, что это чудо.
ПерекатиПоле ответил Roger Young
сегодня в 11:06
Roger Young:
Этим рейтингом можно подтереться. Непонятные критерии, непонятное начисление очков. Гнилой политический проект. Единственная адекватная оценка - рейтинг УЕФА. А в нем мы на 6 месте.
На шестом месте наш чемпионат.
Так высоко забрались благодаря Зениту, Коникам, Ростову, Краснодару, Локо.
А сборная столь низко пала, потому что там покорители Леший и Аеков играют.
dbr123
сегодня в 11:05
помнится как то Дания вообще не прошла на Ч Е ..но потом вместо Сербии там как раз война шла и стала чемпионом...иногда в футболе случаются чудеса...
Sem25 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:03
Ангел неБесГрешен:
Спасибо за это в том числе и русскому Мауру, который добивает сейчас Халл. Но самого дна мы ещё не достигли, появляются новые страны, типа Гибралтара и Косова...
Не припомню, чтобы Слуцкий тренировал в клубах: Дзюбу, Шатова, Новосельцева, Цаллагова, Кокорина, Полоза, Ерохина, Жиркова, Юсупова, Кузяева и Смольникова.
андрей ардарский
сегодня в 11:01
Как бы то ни было-верится в лучшее!
Saang ответил Деникин_А
сегодня в 11:00
Деникин_А:
Если верховные силы смогли сделать Россию страной-организатором, то обязаны продолжить начатое и сделать её страной-чемпионом. Не оскудела ещё казна русская.
Питер и Газпром это не Россия)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:57
Спасибо за это в том числе и русскому Мауру, который добивает сейчас Халл.
Но самого дна мы ещё не достигли, появляются новые страны, типа Гибралтара и Косова...
mat73
сегодня в 10:56
Мутко сказал - Всех порвем!
Ваня лучший
сегодня в 10:54
Жаль только, что Кабо-Верде впереди нас. А так ничего.
Roger Young
сегодня в 10:54
Этим рейтингом можно подтереться. Непонятные критерии, непонятное начисление очков. Гнилой политический проект.

Единственная адекватная оценка - рейтинг УЕФА. А в нем мы на 6 месте.
шацк
сегодня в 10:51
Теперь не хватает только провала на самом ЧМ и потом товарищ Мутко опять будет сказки рассказывать, а крайним сделает Черчесова. Хотя Стас и так крайний, просто удивительно как такого "специалиста" до сих пор держат у руля сборной, хотя уже сейчас понятно, что держат "на убой".
Морозовский
сегодня в 10:50
Накласть. Мы в первой корзине. Одно огорчает, что с нашим "развитием" футбола по "муть-проекту КО" построенные стадионы станут чемоданами без ручки, как это произошло в ЮАР.
alexov222
сегодня в 10:50
да ну нафиг,по рейтингам этих взяточников Россия ниже австралийцев-кенгурят..не верю. могут свернуть свои рейтинги в трубочку и засунуть в дупло,только поперек,как впрочем и всю свою фифу
Майкл59ru
сегодня в 10:50
Худшие то худшие,но зато на ЧМ выступаем. Пускай и на правах хозяина. Зато опозоримся уже в на самом чм,а не в стыках,как некая сборная,идущая на 15-ом месте в рейтинге ФИФА. )
Конфетка ненаглядная
сегодня в 10:49
У наших все наладится
шацк ответил Islam0500
сегодня в 10:48
Islam0500:
Если бы не была страной-хозяйкой, то попали бы в 4 корзину
Если бы не были бы хозяевами вообще бы не попали на ЧМ...
OLESOCC ответил Kurtd
сегодня в 10:47
Kurtd:
Зато с испанцами вничью сгоняли. Прогресс. 3:3 с немотивированной сборной Испании, крики о подсуживании и 65 место в рейтинге ФИФА. Кто-нибудь действительно верит, что эта команда способна побеждать?
Если не можешь победить себя, не надейся на победу над другими!.
Деникин_А
сегодня в 10:46
Если верховные силы смогли сделать Россию страной-организатором, то обязаны продолжить начатое и сделать её страной-чемпионом. Не оскудела ещё казна русская.
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