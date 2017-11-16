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05:15 Матч завершен Логотип ПеруПеру 2:0 Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
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Стали известны все участники чемпионата мира в России

сегодня, 07:25

Определились все 32 страны-участницы чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Отметим, что впервые в финальной части турнира выступят национальные команды Панамы и Исландии. Жеребьёвка группового этапа состоится 1 декабря.

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Все комментарии
mikysss
сегодня в 08:09
Если будут играть как против Испании, учитывая что первый пенальти нам был липовыый, а второй спорным, то у нас есть шанс даже выйти из группы. А вот про Исландию вы зря, сейчас это очень серьезный соперник, не хуже Испании
Triem
сегодня в 08:08
Забыл! Точно! Еще и Кьеллини!
jet_set ответил Triem
сегодня в 08:08
Triem:
Немного подумав после матча со шведами, пришел к выводу что жаль только Буффона и Де Росси, а вот в остальном никак не жаль. Если шведы обыграли итальянцев на деле, значит они качественно лучше. Пусть ЧМ будет состоять только из качественно лучших команд!
Ну Кьеллини еще.
Triem ответил kastites
сегодня в 08:04
kastites:
Прекрасный состав Жаль только Италии нет
Немного подумав после матча со шведами, пришел к выводу что жаль только Буффона и Де Росси, а вот в остальном никак не жаль.
Если шведы обыграли итальянцев на деле, значит они качественно лучше. Пусть ЧМ будет состоять только из качественно лучших команд!
Майкл59ru
сегодня в 08:00
У России как всегда самая простая корзина. Видимо и здесь поработала мохнатая рука Мутко )
Scuderia Ferrari
сегодня в 07:54
А где Голландия ???
kastites
сегодня в 07:47
Прекрасный состав
Жаль только Италии нет
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:40
Непонятно, почему Польша в первой корзине, а Испания-Англия-Колумбия во второй.
Хочу к нашим Мексику, Исландию и Панаму. Может, 2-3 место в группе и зацепят...
BESTjuventus10
сегодня в 07:38
    denmig
    сегодня в 07:37
    Фарфанище! затащил -таки перу!
    Ну а пованговать лучше , погрев шары!:
    Россия
    Уругвай
    Исландия
    Япония
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 07:32
    Перу, Тунис и Аравия
    RUSTY8
    сегодня в 07:31
    Россия, Уругвай, Дания и Нигерия - это если не повезет
    Россия, Перу, Иран и Панама - если шары погреем)))
    ману дель мораль
    сегодня в 07:28
    Лишь бы Германия с Испанией в одной группе не оказались.
    P.s. без Италии список какойто не тот...
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