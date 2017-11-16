Стали известны все участники чемпионата мира в России

Определились все 32 страны-участницы чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.
2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.
3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.
4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.
Отметим, что впервые в финальной части турнира выступят национальные команды Панамы и Исландии. Жеребьёвка группового этапа состоится 1 декабря.
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Если шведы обыграли итальянцев на деле, значит они качественно лучше. Пусть ЧМ будет состоять только из качественно лучших команд!
Если шведы обыграли итальянцев на деле, значит они качественно лучше. Пусть ЧМ будет состоять только из качественно лучших команд!
Жаль только Италии нет
Жаль только Италии нет
Хочу к нашим Мексику, Исландию и Панаму. Может, 2-3 место в группе и зацепят...
Хочу к нашим Мексику, Исландию и Панаму. Может, 2-3 место в группе и зацепят...
Ну а пованговать лучше , погрев шары!:
Россия
Уругвай
Исландия
Япония
Ну а пованговать лучше , погрев шары!:
Россия
Уругвай
Исландия
Япония
Россия, Перу, Иран и Панама - если шары погреем)))
Россия, Перу, Иран и Панама - если шары погреем)))
P.s. без Италии список какойто не тот...
P.s. без Италии список какойто не тот...