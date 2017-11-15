Кубок чемпионата мира с 21 по 26 ноября пробудет в Сочи

Как сообщается, кубок чемпионата мира 2018 пробудет в Сочи с 21 по 26 ноября, - на этом завершится первая часть тура трофея по России.



«Церемония приветствия официального кубка состоится 21 ноября в парке экстремальных развлечений „Скайпарк Сочи“ при участии первых лиц региона, послов чемпионата мира по футболу 2018 года, а также представителей ФИФА и компании Coca-Cola в России. Кроме того, возможность сделать памятную фотографию с официальным кубком одними из первых в городе получат несколько сотен учеников спортивных образовательных учреждений края, приглашенных на торжественное мероприятие», - заявили в мэрии Сочи.



Ранее кубок чемпионата мира презентовали на «Волгоград-Арене».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте