Коутиньо: «В „Ливерпуле“ я значительно вырос как игрок и как личность»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уверен, что именно мерсисайдский клуб позволил ему состояться и стать выдающимся футболистом:

«Я значительно вырос с тех пор, как здесь нахожусь. Не только как игрок, но и как личность.

Когда я переехал в Англию, было очень сложно адаптироваться. Для меня это был совершенно новый опыт, но также и захватывающий вызов. С каждым годом я чувствую, что становлюсь лучше и лучше, становлюсь более целостным и подготовленным психологически. Как к футболу, так и к жизни в целом.

Я никогда не хотел осесть на одном месте, ведь развитие не предполагает остановок. Всегда остаются вещи, которым ты можешь научиться. Я счастлив, что добился такого прогресса, но еще не закончил».

Ранее бразилец признавался, что он счастлив в «Ливерпуле».

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