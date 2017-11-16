Роналдиньо: «Если Месси решит покинуть „Барселону“, я его поддержу»

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо готов поддержать своего друга Лионеля Месси, даже если он решит уйти из «Барселоны»

«Останется ли Месси на „Камп Ноу“? Мне тяжело судить, он мой близкий друг. И как близкий друг я всегда хочу, чтобы он был счастлив.

Хоть я и являюсь послом „Барселоны“, но если сердце подскажет Лионелю уйти, я его поддержу. Хоть мне и хочется, чтобы он остался в „Барселоне“. Где бы Месси ни играл, он будет иметь влияние на мировой футбол».

Ранее Роналдиньо отметил, что хотел бы видеть в каталонском клубе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

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