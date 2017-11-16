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Роналдиньо: «Если Месси решит покинуть „Барселону“, я его поддержу»

сегодня, 13:56

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо готов поддержать своего друга Лионеля Месси, даже если он решит уйти из «Барселоны»

«Останется ли Месси на „Камп Ноу“? Мне тяжело судить, он мой близкий друг. И как близкий друг я всегда хочу, чтобы он был счастлив.

Хоть я и являюсь послом „Барселоны“, но если сердце подскажет Лионелю уйти, я его поддержу. Хоть мне и хочется, чтобы он остался в „Барселоне“. Где бы Месси ни играл, он будет иметь влияние на мировой футбол».

Ранее Роналдиньо отметил, что хотел бы видеть в каталонском клубе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

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Все комментарии
жменя семечек ответил M.S.
сегодня в 14:18
M.S.:
Приелась уже тема ухода Месси. Никуда он не уйдёт, по многим причинам, можно эту тему уже и закрыть.
не уйдёт, потому как нигде как в родной барселоне , не поощряют пешие прогулки
борька
сегодня в 14:11
Месси должен закончить играть на высокой ноте в Барселоне!
M.S.
сегодня в 14:10
Приелась уже тема ухода Месси. Никуда он не уйдёт, по многим причинам, можно эту тему уже и закрыть.
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