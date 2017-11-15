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Маскерано получил травму и выбыл на 4 недели

сегодня, 17:17
АргентинаАргентина2 : 4НигерияНигерияМатч завершен

Пресс-служба «Барселоны» сообщила неутешительные новости для поклонников каталонского клуба. В товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии, который состоялся в Краснодаре, получил травму полузащитник «альбиселесте» Хавьер Маскерано.

33-летний футболист повредил подколенное сухожилие, на восстановление уйдет порядка четырех недель. Отметим, что Маскерано провел на поле все 90 минут матча.

Таким образом, «Барселона», скорее всего, не сможет рассчитывать на услуги хавбека в ближайших четырех матчах Примеры, в кубковой встрече с «Мурсией» и в поединках Лиги чемпионов с «Ювентусом» и «Спортингом».

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Все комментарии
ЮЗИК
сегодня в 18:18
Здоровья аргентинцу!
Давуд
сегодня в 18:16
Это не хорошо. Здоровья Хавьер ..
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