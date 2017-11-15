Как сообщают итальянские СМИ, полузащитник «Аталанты» Леонардо Спинаццола пропустит около двух недель из-за травмы. По словам прессы, 24-летний футболист получил небольшую травму бедра и теперь не сможет помочь своей команде в матчах Серии А против «Интера» и «Беневенто», а также в игре Лиги Европы с «Эвертоном».



Ранее Леонардо Спинаццола признался, что еще не готов играть за «Ювентус», несмотря на то, что выступал там в молодежной команде.

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