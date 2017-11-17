«Барселона» рассматривает Озила в качестве альтернативы Коутиньо

«Барселона» прорабатывает варианты альтернативы полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, за которого мерсисайдцы хотят слишком много денег.

Каталонская пресса информирует, что «блаугранас» тщательно проанализировали рынок и пришли к выводу, что самым выгодным вложением станет покупка хавбека «Арсенала» Месута Озила.

Его контракт с «канонирами» истекает летом, поэтому «Арсенал» должен пойти на переговоры уже зимой, дабы выручить за немца хоть какие-то деньги. Кроме того, Озил уже играл в Испании, адаптирован к местному футболу и никогда не скрывал, что ему нравилось жить в этой стране.

«Арсенал» может запросить за Озила 30 млн евро.

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