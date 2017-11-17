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«Севилье» интересен нападающий сборной Аргентины

сегодня, 08:49

«Севилье» интересен нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Дарио Бенедетто

Испанский клуб уже начал переговоры относительно трансфера 27-летнего футболиста. Не последнюю роль в переходе может сыграть дружба между президентами двух клубов. Также сообщается, что в Аргентину поедет полузащитник Вальтер Монтойя, который не попадает в состав андалусийцев.

Бенедетто выступает за «Бока Хуниорс» с лета прошлого года, за это время он забил 34 мяча в 41 матче всех турниров. В его активе также 4 матча за сборную.

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Все комментарии
Конфетка ненаглядная
сегодня в 09:53
хороший показатель у него
КЭТиК
сегодня в 09:46
Разве Зенит еще не скупил всех стоящих аргентинских футболистов?
Cules2013
сегодня в 09:11
Севилья = сборная Аргентины. Раскусил гениальный план Сампаоли по победе на ЧМ.
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