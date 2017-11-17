«Севилье» интересен нападающий сборной Аргентины

«Севилье» интересен нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Дарио Бенедетто.

Испанский клуб уже начал переговоры относительно трансфера 27-летнего футболиста. Не последнюю роль в переходе может сыграть дружба между президентами двух клубов. Также сообщается, что в Аргентину поедет полузащитник Вальтер Монтойя, который не попадает в состав андалусийцев.

Бенедетто выступает за «Бока Хуниорс» с лета прошлого года, за это время он забил 34 мяча в 41 матче всех турниров. В его активе также 4 матча за сборную.

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