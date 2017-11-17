Моуриньо заинтересован в приобретении Давида Луиса

Защитник «Челси» Давид Луис уже этой зимой может перебраться в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах бразильского футболиста заинтересован лично главный тренер МЮ Жозе Моуриньо.

Напомним, 30-летний бразилец не попал в заявку «Челси» на матч АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Позже в прессе появилась информация о том, что между наставником «Челси» Антонио Конте и Давидом Луисом произошёл конфликт во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3), когда защитник подставил под сомнение выбранную итальянским тренером тактику на матч в Риме.

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