В контракте Неймара нет суммы отступных

В контракте нападающего Неймара с ПСЖ нет суммы отступных. Об этом сообщил журналист Марсело Бечлер, ссылаясь на агента бразильца Вагнера Рибейро.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация о том, что в контракте Неймара с ПСЖ якобы прописана сумма отступных в размере 222 миллионов евро.

Также, по слухам, бразилец жалеет о переезде в Париж, поскольку разочарован местной лигой и в целом не может адаптироваться к жизни во Франции.

Сам Неймар и его окружение эту информацию опровергают.

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