Кучаев: «Железным игроком основы ЦСКА я пока не являюсь»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который недавно вызывался в молодежную сборную России, признался, что он рад, что главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко дает ему шанс проявить себя.

«Хочется как можно больше и лучше помогать команде на поле. В какие-то моменты надо брать игру на себя, принимать важные решения в атаке, а не просто участвовать в подыгрыше. Железным игроком основы я пока не являюсь. Но очень рад тому, что тренер дает мне шанс. Постараюсь им воспользоваться», - сказал Кучаев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте