Симонян: «Смолов и Кокорин созрели для хороших европейских клубов»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что российские нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов готовы играть в серьезных европейских клубах.

На вопрос, не пора ли Смолову попробовать силы в сильном зарубежном чемпионате, Симонян ответил: «Смотря от каких клубов предложения. Но в принципе, Федор созрел для хороших европейских клубов. Как, в общем-то, и Саша Кокорин. В этом сезоне мы видим совсем другого Кокорина».

В то же время российский комментатор Геннадий Орлов не советует Смолову покидать РФПЛ.

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