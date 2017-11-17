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Симонян: «Смолов и Кокорин созрели для хороших европейских клубов»

сегодня, 13:25

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что российские нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов готовы играть в серьезных европейских клубах.

На вопрос, не пора ли Смолову попробовать силы в сильном зарубежном чемпионате, Симонян ответил: «Смотря от каких клубов предложения. Но в принципе, Федор созрел для хороших европейских клубов. Как, в общем-то, и Саша Кокорин. В этом сезоне мы видим совсем другого Кокорина».

В то же время российский комментатор Геннадий Орлов не советует Смолову покидать РФПЛ.

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 14:11
Хорошие клубы вот только никак до этого не созреют...(((
ДСА
сегодня в 14:10
В хороших клубах все места уже заняты хорошими игроками.
амурец
сегодня в 14:03
вот это шутка
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:02
Прошу прощения - "испанцАМ".
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:00
Вот интересные люди. После матча с аргентинцами никто из футбольных чиновников даже не заикнулся об этом. Стоило же Феде забить пару мячей испанцев, которые после счета 2:0 стали дурака валять на поле - и понеслось словоблудие. Кстати, при чем здесь Кокорин?...
FILL3286
сегодня в 13:46
Какие им там европейские клубы?
Играть им у то в рпл или фнл ихний уровень бакланы и краснодар!
protest70
сегодня в 13:37
Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что российские нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов готовы играть в серьезных европейских клубах.

Пора Смолову в Спартак.

Тонко намекнул на несерьезность зинаиды))))))))))))))))))))))
Литейный 4
сегодня в 13:36
Литейный 4
сегодня в 13:34
Поздно уже. Во первых нет достойных предложений, во вторых им и тут не плохо!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:32
АЕК, САНКТ-ГАЛЛЕН, ЛЕГИЯ - ХОРОШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛУБЫ ПО МНЕНИЮ СИМОНЯНА
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