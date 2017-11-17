Селюк: «Уверен, Ибрагимович приедет в Россию в составе сборной Швеции»

Футбольный агент Дмитрий Селюк не сомневается, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вернется в сборную Швеции, чтобы поучаствовать в чемпионате мира.

«Это очень тонкий вопрос. Безусловно, Ибрагимович — это очень хороший футболист, но еще и личность в футболе. И личность в раздевалке любой команды, безусловно, тоже. Лидеры сборной нужны, необходим человек, который мотивирует, настраивает. С одной стороны, такой как Ибрагимович нужен. С другой, он не играл длительный период, ушел. Как к этому отнесутся внутри сборной Швеции? У них сложился определенный коллектив, который прошел Италию. Только тренер знает внутреннее состояние команды, игроков, решать только ему.

Ибрагимович в любом состоянии, даже на костылях — это украшение любого турнира. Понятно, что врачи должны посмотреть на его состояние, но почти уверен, что у него все будет в порядке. У него есть и характер. Уверен, он приедет со сборной Швеции в Россию».

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