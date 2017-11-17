«СКА-Хабаровск»: «Поводов переносить матч с „Локомотивом“ нет»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов отметил, что к хабаровскому клубу никто не обращался по поводу возможного переноса матча 18-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

«„Локомотив“ может делать любые заявления, но к нам они не обращались. Я не вижу никаких поводов переносить матч в другой город с нашего стадиона. Мы готовим поле, на его поверхности температура плюс 13 градусов, ничего травмоопасного там нет.

Если у „Локомотива“ есть обеспокоенность, надо это обсудить. Но к нам никто не обращался. Мы не „Локомотив“, у нас нет возможностей все поменять на Сочи или другой город».

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, 27 ноября в Хабаровске ожидается около 20 градусов мороза.

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