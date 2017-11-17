Командная: «Ощущаю себя очень счастливым человеком»

Российская журналистка Мария Командная рассказала, по какому принципу она получила назначение на роль ведущей жеребьевки финальной части чемпионата мира. Командная будет работать в тандеме с английским футбольным экспертом Гари Линекером.

«У меня было собеседование с сотрудниками ФИФА: им нужно было проверить мой уровень английского и то, как я ориентируюсь в мире футбола. На следующий день мне прислали контракт. Я буду находиться на одной сцене с Гари Линекером и другими легендами футбола. Ощущаю себя очень счастливым человеком.

Чемпионат мира по футболу - это шанс показать всему миру, какая у нас замечательная страна и какие прекрасные и гостеприимные люди живут в ней. За церемонией жеребьевки будут следить футбольные болельщики, причем все без исключения. Это реальный шанс подружиться - вне зависимости от того, откуда ты. Футбол объединяет, футбол - это язык, на котором говорит весь мир.

Общалась ли уже с Линекером? Пока подписались друг на друга в „твиттере“. Обменялись парой сообщений».

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