Джикия: «„Спартак“ – великая команда, любой мечтает в ней играть»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рад тому, что выступает за «красно-белых» и не торопится уезжать за границу:

«Заключив контракт со „Спартаком“, ни секунды не сомневался, что сделал правильный выбор. Потому что „Спартак“ – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я самый счастливый человек. Возможно, в мире.

Хочу ли за границу? На данный момент нет никакого желания. Очень много еще нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к чемпионату мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов. Поэтому сейчас все мысли – только о России и „Спартаке“».

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