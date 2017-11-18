Шюррле: «„Боруссия“ не имеет права играть вот так»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле прокомментировал поражение своей команды от «Штутгарта» (1:2) в матче 12-го тура Бундеслиги:

«Думаю, что в первом тайме мы показали хорошую игру, особенно учитывая то, что нам удалось отыграться после пропущенного мяча, который был практически автоголом. После него мы выглядели солидно, контролировали мяч и показывали хороший футбол, но нужно было забивать больше.

Во втором тайме у нас не получилось доминировать так, как мы хотели. „Боруссия“ не имеет права показывать такую игру. Мы обязаны доминировать и хорошо работать с мячом. Мы не можем позволять сопернику создавать столько хороших моментов. Но когда вы оставляете сзади столько пространства, а соперник часто использует контратаки, выигрывать такие матчи непросто».

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