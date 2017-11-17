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21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 3:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен Фонбет 2.1 3.25 3.65
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АмьенАмьен 1:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 5.5 4 1.6
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У сборной Бразилии самая высокая средняя стоимость игроков среди команд ЧМ, Россия - 17-я

сегодня, 22:22

Свет увидела таблица от портала Transfermarkt, в котором представлены любопытные данные, касающиеся сборных-участниц грядущего чемпионата мира.

Так, можно отсортировать все 32 национальные команды по средней стоимости игрока в заявке. Лидером такого рейтинга является сборная Бразилии со средним показателем 24.17 млн фунтов, а абсолютным аутсайдером команда Панамы - 225 тысяч фунтов. У сборной России 17-й показатель - 4.8 млн евро.

Если же сравнивать средний возраст игроков в заявке, то самой юной является сборная Нигерии - в среднем каждому участнику команды 24.3 года. Самая возрастная команда на данный момент у сборной Саудовской Аравии - 28.6 года. Стоит отметить, что бразильцы в этом компоненте не сильно отстали от арабов: средний возраст игрока «пентакампеонов» - 28.3 года. Россияне здесь 10-е - 27.6 года.

Ранее сообщалось, что сборная России — худшая команда по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018.

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Все комментарии
ФорвардЪ
сегодня в 23:39
К чему эти все подсчеты, заняться наверное нечем.
Филипповых
сегодня в 23:33
1 игрок Гибралтара дороже должен быть, чем 2 рашенбрёвен)
ЮЗИК
сегодня в 23:26
Наверно это правильно
vinyardrip
сегодня в 23:23
Реальные претенденты - Германия, Испания. Но.. ни у тех ни у других нет нападающих, чтоб сказать с уверенностью, что выиграют без вариантов. Плюс еще есть варик чемпионата в японии и южной корее, когда судьи просто сделали какую-то пародию(типа 4 места южной кореи), задавив во имя популяции, но тут варик не прокатит.. Не любят они Россию(весь мир), потому как боятся(не в футбольном смысле)
ermak6448
сегодня в 23:23
А чего завидовать.....
vinyardrip ответил YRunner
сегодня в 23:21
YRunner:
А когда зарплатой будут мерятся? Наши-то небось в тройку лидеров попадут.
В тройку это минимум)
YRunner
сегодня в 23:09
А когда зарплатой будут мерятся?
Наши-то небось в тройку лидеров попадут.
Ironyfan ответил Zenit0077
сегодня в 23:05
Zenit0077:
Англия и Саудовская Аравия - 4.3%
Англичане традиционно самые "невыездные", а игроки Саудовской Аравии - звучит специфически)
Tommy Lee ответил Zenit0077
сегодня в 23:01
Zenit0077:
Англия и Саудовская Аравия - 4.3%
Ну ты и сравнил Англию с нашим чемпионатом.
Zenit0077 ответил Великий Князь
сегодня в 23:00
Великий Князь:
Так там один Неймар как вся аргентина стоит.
Ошибаешься. У Месси ценник выше чем у Неймара
Zenit0077 ответил Ironyfan
сегодня в 22:59
Ironyfan:
Меня больше всего поражают процентные показатели игроков,представляющих зарубежный чемпионат - 7,7%)) то есть у нас одна из самых "домашних" сборных))
Англия и Саудовская Аравия - 4.3%
Overbeer
сегодня в 22:57
Как сейчас помню- Бразилия-Германия 1-7))
Tommy Lee
сегодня в 22:56
Abroad - это процент играющих в иностранных чемпионатах. У России 7.7 %,(это два человека)
guf ak-47
сегодня в 22:54
панама вне конкуренции !
Ironyfan
сегодня в 22:53
Меня больше всего поражают процентные показатели игроков,представляющих зарубежный чемпионат - 7,7%)) то есть у нас одна из самых "домашних" сборных))
Филипповых
сегодня в 22:53
Кому нужны эти бестолочи. 65 они, как и в рейтинге фифа
Морозовский
сегодня в 22:42
Интересно, а на каком месте сборная России по средней зарплате игроков? В призёрах?
Есть медали
сегодня в 22:41
Эм. Как определили составы? Господи. Дурная голова "статистике" покоя не дает. Лишь бы обозначить "деятельность"
будет заявка из 23 игроков у каждой сборной. вот тогда и сравнивайте. У кого-то 27 игроков. У кого--то 21
Sem25
сегодня в 22:37
А ведь тоже, в определенной степени, рейтинг сборных.
вoлгoдoн
сегодня в 22:34
Франция за счет Погбы на третьем месте.
А немчура на втором за счет Тер Штегена.
жменя семечек
сегодня в 22:34
на семнадцатом самая переоценённая сборная)
RDeanW
сегодня в 22:32
ну теперь мы хоть по возрасту не самые старые
Великий Князь
сегодня в 22:30
Так там один Неймар как вся аргентина стоит.
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