У сборной Бразилии самая высокая средняя стоимость игроков среди команд ЧМ, Россия - 17-я

Свет увидела таблица от портала Transfermarkt, в котором представлены любопытные данные, касающиеся сборных-участниц грядущего чемпионата мира.

Так, можно отсортировать все 32 национальные команды по средней стоимости игрока в заявке. Лидером такого рейтинга является сборная Бразилии со средним показателем 24.17 млн фунтов, а абсолютным аутсайдером команда Панамы - 225 тысяч фунтов. У сборной России 17-й показатель - 4.8 млн евро.

Если же сравнивать средний возраст игроков в заявке, то самой юной является сборная Нигерии - в среднем каждому участнику команды 24.3 года. Самая возрастная команда на данный момент у сборной Саудовской Аравии - 28.6 года. Стоит отметить, что бразильцы в этом компоненте не сильно отстали от арабов: средний возраст игрока «пентакампеонов» - 28.3 года. Россияне здесь 10-е - 27.6 года.

Ранее сообщалось, что сборная России — худшая команда по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018.

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