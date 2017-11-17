Кака: «Почему бы в будущем мне не возглавить „Милан“?»

Известный бразильский футболист Кака не исключил, что в будущем станет тренером и в один прекрасный момент возглавит «Милан». На данный момент Кака является свободным агентом.

«Сейчас у меня нет контракта с каким-либо клубом, но в ближайшие недели я приму решение о будущем.

После завершения карьеры я хотел бы остаться в футболе, возможно, в качестве тренера или же спортивного директора.

Становиться тренером нужно по зову сердца, но я мог бы в своей практике применить всё то, что узнал от Моуриньо или Анчелотти.

Возглавить „Милан“? Почему нет? „Милан“ остается в моем сердце, как и все остальные клубы, в которых я играл. Мои двери открыты для всех».

Кака прощается с «Орландо Сити»

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