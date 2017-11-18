Альбиоль: «„Наполи“ нужно чаще побеждать, чтобы взять Скудетто»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился мнением о шансах своей команды стать чемпионом Италии в этом сезоне:

«Взять Скудетто будет нелегко. Мы начали этот сезон с правильным менталитетом, с желанием преодолевать препятствия. Но другие команды тоже сильны, поэтому нам необходимо чаще побеждать, если мы хотим финишировать на первом месте.

Очевидно, что главным фаворитом является „Ювентус“, об этом говорят последние шесть лет. Но мы хотим оставаться на вершине таблицы и до последнего иметь шансы на победу в чемпионате».

Напомним, в 12-м туре Серии A лидирующий в чемпионате «Наполи» не смог обыграть «Кьево» (0:0) и тем самым позволил соперникам максимально приблизиться к команде в турнирной таблице.

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