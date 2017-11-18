Альбиоль: «„Наполи“ нужно чаще побеждать, чтобы взять Скудетто»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.4 3.5 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.3 3.95 1.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2.1 3.45 3.4
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.12 9.5 18.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
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Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.22 3.4 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.45 4.5 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.2 3.2 3.2
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Альбиоль: «„Наполи“ нужно чаще побеждать, чтобы взять Скудетто»

сегодня, 02:52

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился мнением о шансах своей команды стать чемпионом Италии в этом сезоне:

«Взять Скудетто будет нелегко. Мы начали этот сезон с правильным менталитетом, с желанием преодолевать препятствия. Но другие команды тоже сильны, поэтому нам необходимо чаще побеждать, если мы хотим финишировать на первом месте.

Очевидно, что главным фаворитом является „Ювентус“, об этом говорят последние шесть лет. Но мы хотим оставаться на вершине таблицы и до последнего иметь шансы на победу в чемпионате».

Напомним, в 12-м туре Серии A лидирующий в чемпионате «Наполи» не смог обыграть «Кьево» (0:0) и тем самым позволил соперникам максимально приблизиться к команде в турнирной таблице.

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