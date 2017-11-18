Хайнкес: «Не буду рисковать Мюллером и Рибери в матче с „Аугсбургом“»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча с «Аугсбургом» в 12-м туре чемпионата Германии рассказал, какие футболисты не смогут помочь мюнхенскому клубу в предстоящей игре. Напомним, недавно в общую группу «Баварии» вернулись нападающий Томас Мюллер и полузащитник Франк Рибери.

«Перед нами стоит непростая задача. „Аугсбург“ – организованная команда, демонстрирующая в этом сезоне структурированный футбол, которым я очень впечатлён. У них есть чёткий план на игру. Их футболисты невероятно амбициозны, агрессивны и трудолюбивы. Думаю, нам следует хорошо подготовиться к этой встрече.

Мюллером и Рибери я рисковать не буду, а у Тиаго Алькантары сильный ушиб колена».

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