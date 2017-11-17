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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 3:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен Фонбет 2.1 3.25 3.65
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АмьенАмьен 1:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 5.5 4 1.6
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Коулмэн покинет пост главного тренера сборной Уэльса и возглавит «Сандерленд»

сегодня, 22:50

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн, по слухам, покинет занимаемую должность и вернется в клубный футбол.

Сообщается, что Коулмэну не удалось договориться о продлении сотрудничества с руководителем Футбольной ассоциации Уэльса Джонатаном Фордом, потому наставник, не сумевший вывести «драконов» на чемпионат мира-2018, продолжит карьеру в «Сандерленде».

Отметим, что под руководством Коулмэна сборная Уэльса добилась своего лучшего результата в истории, добравшись до полуфинала Евро-2016.

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