Коулмэн покинет пост главного тренера сборной Уэльса и возглавит «Сандерленд»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн, по слухам, покинет занимаемую должность и вернется в клубный футбол.

Сообщается, что Коулмэну не удалось договориться о продлении сотрудничества с руководителем Футбольной ассоциации Уэльса Джонатаном Фордом, потому наставник, не сумевший вывести «драконов» на чемпионат мира-2018, продолжит карьеру в «Сандерленде».

Отметим, что под руководством Коулмэна сборная Уэльса добилась своего лучшего результата в истории, добравшись до полуфинала Евро-2016.

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