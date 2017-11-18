Жардим: «После таких матчей люди начинают думать, что Лига 1 – любительский турнир»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после окончания гостевой встречи с «Амьеном» (1:1) в рамках 13-го тура Лиги 1 выразил недовольство действиями боллбоев, которые, по его словам, в нескольких эпизодах намеренно задерживали мяч:

«Нам важно показать хороший имидж французского футбола. Но при этом боллбои начинают прятать мяч, чтобы мы не могли проводить быстрые атаки. Я работаю здесь уже четыре года. За нашим чемпионатом следит много людей из других стран, и, мне кажется, посмотрев такой матч, они будут говорить друг другу: „Лига 1 – это любительский турнир“. Важно защищать наш футбол».

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