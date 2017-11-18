Пулис - основной претендент на пост главного тренера сборной Уэльса

В Футбольной ассоциации Уэльса подтвердили, что Крис Коулмэн покидает пост главного тренера сборной.

Ожидается, что специалист в ближайшее время возглавит «Сандерленд».

Что же касается преемника Коулмэна на посту главного тренера «драконов», то фаворитом на данную должность видится наставник «Вест Бромвича» Тони Пулис. У валлийского наставника не заладилось с «дроздами» в нынешнем сезоне, а ранее он допустил свою отставку.

Другими кандидатами на пост рулевого сборной Уэльса называют Кенни Джекетта, Марка Хьюза и Райана Гиггза.

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