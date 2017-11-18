Баум: «С нетерпением жду матча с „Баварией“. Это серьёзный вызов»

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум поделился ожиданиями от предстоящей гостевой встречи с «Баварией» в рамках 12-го тура Бундеслиги:

«Нашу последнюю встречу с „Баварией“ (0:6) был вынужден пропустить целый ряд футболистов, выбывших из-за травмы. В этот раз мы ждём другой игры.

Когда вы играете против „Аугсбурга“, вы должны понимать, что вам предстоит преодолеть препятствие в виде команды, которая выкладывается на поле все 90 минут матча. Нам необходимо быть по-хорошему агрессивными, потому что ни одна топовая команда этого не любит. Я с нетерпением жду этого матча, это серьёзный вызов».

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