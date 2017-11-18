Мертенс: «Сарри научил меня футболу»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс нахваливает главного тренера команды Маурицио Сарри:

«Сарри научил меня футболу. Мне очень нравится этот тренер, он всегда хорошо готовится ко всем нашим матчам, можно сказать, по-научному анализирует игры.

Больше всего в его футболе мне нравится, как он ставит нашей команде прессинг соперника в моменты, когда мы находимся без мяча. Такое ощущение, что он весь матч еще до его начала прокручивает в своей голове, а на поле у нас как будто всегда есть лишний игрок».

Ранее сообщалось, что видеть Сарри на тренерском мостике хотят в «Челси».

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