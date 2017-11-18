Хендерсон: «Многие игроки „Ливерпуля“ вернулись из сборных с удвоенной энергией»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что прошедший перерыв на матчи национальных команд не должен отрицательно сказаться на игре мерсисайдцев:

«Пожалуй, людям могло показаться, что перерыв на матчи сборных выпал не на лучшее время для „Ливерпуля“. До него мы одержали 3 победы, забив 10 раз и пропустив лишь однажды. Каждый в „Ливерпуле“, казалось, был готов сыграть снова сразу же после поединка с „Вест Хэмом“.

Но многие наши ребята вернулись из своих национальных команд с удвоенной энергией, так как пережили в составе сборных приятные моменты. Например, Джо Гомес и Доминик Соланке, дебютировавшие в составе сборной Англии».

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