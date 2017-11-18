Крауч: «Хочу поиграть ещё несколько лет»

36-летний нападающий «Сток Сити» Питер Крауч пока не собирается вешать бутсы на гвоздь:

«Когда вы уже видите, что конец карьеры близок, становится немного страшно. Минуты на поле начинаешь ценить больше, чем 10 лет назад.

Хочу играть как можно дольше. Не думаю, что мои навыки изменились, а травм у меня было не очень много, поэтому, если все останется без изменений, хочу поиграть еще несколько лет».

Ранее Крауч попал в Книгу Рекордов Гиннесса.

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